تراجع أرباح أكبر 100 شركة ألمانية 15% وسط تباطؤ اقتصادي وضغوط عالمية

سجلت أرباح أكبر 100 شركة مدرجة في البورصة الألمانية تراجعاً لافتاً خلال العام الحالي، في مؤشر جديد على استمرار الضغوط التي يفرضها ضعف النمو الاقتصادي على أكبر اقتصاد في أوروبا. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية «إرنست آند يونغ» (EY)، انخفضت الأرباح التشغيلية لهذه الشركات، قبل احتساب الضرائب والفوائد، بنسبة 15% على أساس سنوي لتبلغ نحو 102 مليار يورو.

وعلى الرغم من هذا التراجع، أظهرت البيانات أن إيرادات الشركات المئة الكبرى ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.6% لتصل إلى نحو 1.55 تريليون يورو، وهي زيادة محدودة تعكس تأثير التضخم أكثر مما تعكس نمواً حقيقياً في النشاط الاقتصادي. كما أشار التقرير إلى أن أرباح ما يقرب من نصف هذه الشركات جاءت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي.

وقال يان برورهيلكر، الخبير في «إي.واي»، إن عام 2025 شكل تحدياً جديداً للاقتصاد الألماني، في ظل تباطؤ النمو، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتداعيات السياسة التجارية الأمريكية، التي أسهمت مجتمعة في تراجع الاستثمارات. وأضاف أن التوسع المتزايد للشركات الصينية في الأسواق العالمية زاد من حدة المنافسة وضغط على هوامش الأرباح، لا سيما لدى الشركات الصناعية الألمانية المعتمدة على التصدير.

وتحت وطأة هذه الظروف، لجأت شركات كبرى إلى إبطاء وتيرة التوظيف، مع تقليص الوظائف الإدارية، في وقت بدأت فيه آثار الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالظهور في سوق العمل، ما يرجح استمرار التوتر، خصوصاً بين فئة المهنيين الشباب.

وكان قطاع السيارات، أحد أعمدة الاقتصاد الألماني، من بين الأكثر تضرراً، إذ انخفضت إيرادات شركات «فولكس فاجن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس-بنز» بنسبة 2% لتبلغ نحو 437.2 مليار يورو. كما شهد قطاع الكيماويات هبوطاً حاداً في الأرباح بنسبة 71%. في المقابل، سجل قطاعا تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية أداءً أفضل نسبياً، بينما تصدرت «دويتشه تيليكوم» قائمة الشركات الأكثر ربحية، مع ارتفاع أرباحها التشغيلية 9% إلى 19.4 مليار يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.