بتكوين تصعد فوق 90 ألف دولار مع عودة شهية المخاطر قبل 2026

ارتفع سعر بتكوين خلال تداولات آسيا ليتجاوز مستوى 90 ألف دولار، في إشارة إلى احتمال حدوث اختراق سعري بعد أن فشلت العملة المشفرة في الاستفادة من «رالي نهاية العام» الذي دفع الأسهم إلى مستويات قياسية.

صعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يصل إلى 3.1% لتتجاوز 90200 دولار في سنغافورة اليوم الإثنين، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ. كما قفزت العملات المشفرة الأخرى، حيث ارتفعت إيثريوم بما يصل إلى 4% لتتجاوز 3 آلاف دولار.

وأظهرت بتكوين تحركات محدودة في الفترة التي سبقت عيد الميلاد، رغم صعود مؤشر «إس آند بي 500» وإغلاقه عند مستوى قياسي. ولا تزال سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً تعاني من آثار موجة بيع استمرت لأسابيع، بدأت في أكتوبر مع تصفية مراكز ممولة بالديون بنحو 19 مليار دولار.

أفرغت تلك الموجة السوق من الزخم، ما جعل المتداولين مترددين في الرهان بقوة على تعافٍ سريع. إلا أن مؤشرات أولية بدأت تظهر على تغير المزاج العام.

قال سيباستيان بيا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ريزيرف وان» المتخصصة في تخزين العملات المشفرة: إن الارتفاع الذي شهدته السوق يوم الإثنين «يبدو مدفوعاً إلى حد ما بنشاط المتداولين الأفراد على المدى القصير الذين يزيدون مراكزهم في العقود المستقبلية».

بحسب بيانات منصة «كريبتو كوانت» (CryptoQuant)، بلغ «معدل تمويل بتكوين» وهو مؤشر رئيسي لقياس معنويات سوق العملات المشفرة أعلى مستوى له منذ 18 أكتوبر، ما يشير إلى تنامي الطلب على الرهانات الصعودية في سوق العقود الآجلة الدائمة.

كما ارتفع حجم المراكز القائمة في عقود بتكوين المستقبلية من مستوياته المنخفضة الأخيرة، لكنه لا يزال «أقل بكثير من القمم السابقة التي تزامنت مع تسجيل بتكوين مستويات قياسية في أكتوبر»، بحسب بيا. وكانت العملة قد بلغت مستوى قياسياً عند 126251 دولاراً في 6 أكتوبر.

ختاماً، وعلى الرغم من تنامي التبني المؤسسي للعملات المشفرة وسلسلة المكاسب المدفوعة بأحداث سياسية في ظل تولي الرئيس الأمريكي الداعم للعملات المشفرة دونالد ترامب، فإن بتكوين لا تزال منخفضة بنحو 4% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.