قفزة خيالية للدين الأمريكي في 200 عام

سجل الدين العام الأمريكي مستوى قياسياً بلغ نحو 38 تريليون دولار في عام 2025 ، في مؤشر يعكس تحولاً عميقاً في مسار المالية العامة للولايات المتحدة، من دولة محدودة الاقتراض في القرن التاسع عشر إلى أكبر مقترض في التاريخ الحديث.

ويجسد مسار الدين العام الأمريكي على مدى قرنين من الزمن قصة هذا التحول البنيوي، ففي عام 1835 كان الدين شبه معدوم، إذ لم يتجاوز 34 ألف دولار، قبل أن تبدأ القفزات الكبرى مع الحروب الرئيسية التي شكلت محطات مفصلية في تاريخ البلاد، بدءاً من الحرب الأهلية عام 1861 ، مروراً (بدخولها) الحرب العالمية الأولى في عام 1917 ، وصولاً إلى (دخولها) الحرب العالمية الثانية عام 1941 ، حين أصبح الدين أداة أساسية لتمويل الدولة وتوسيع قدراتها الاقتصادية والعسكرية.