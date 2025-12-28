استطلاع ألماني: التفاؤل يعود إلى قطاع الأعمال مع توقعات نمو الإنتاج في 2026

أظهر استطلاع حديث أجراه معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» عودة نسبية للتفاؤل في قطاع الأعمال الألماني مع حلول العام الجديد، لأول مرة منذ سنوات. وأفاد المسح أن 19 اتحاداً اقتصادياً من أصل 46 توقعوا زيادة في معدلات الإنتاج خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، بينما توقعت 9 اتحادات فقط تراجع النشاط التجاري.

وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، حذر المعهد من أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة ديناميكية اقتصادية قوية، مشيراً إلى أن التوقعات المتعلقة بالاستثمارات لم تكن بالتفاؤل نفسه، حيث توقع 11 اتحاداً زيادة في الاستثمارات مقابل 14 اتحاداً توقعوا تراجعها. واعتبر مدير المعهد، ميشائيل هوتر، أن من كان يأمل في نهاية قريبة وشاملة للأزمة الاقتصادية قد يواجه خيبة أمل، نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين، وضعف التجارة، وارتفاع تكاليف الإنتاج والموقع الاستثماري.

وبينما أفاد 18 اتحاداً بأن وضع نشاطهم الاقتصادي أسوأ مما كان عليه قبل عام، انخفضت نسبة التشاؤم مقارنة بمطلع 2025، حين صرح 31 اتحاداً بأن أوضاعهم الاقتصادية أسوأ من العام السابق. وتركز التفاؤل بشكل خاص في قطاع الخدمات، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، إضافة إلى تحسن في قطاع البناء والعقارات.

ويشير الخبراء إلى أن الاقتصاد الألماني قد يشهد تعافياً متواضعاً في 2026، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.8% و1.3%. ويعزى هذا النمو جزئياً إلى الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والقطاع الدفاعي، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام العمل الفعلية مقارنة بعام 2025، نتيجة تزامن بعض العطلات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع.