أمازون توقف خطط توصيل الطرود بالطائرات بدون طيار في إيطاليا

أعلنت شركة أمازون، يوم الأحد، أنها لن تواصل خطط توصيل الطرود عبر الطائرات بدون طيار في إيطاليا، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي للأعمال في البلاد لم يواكب أهدافها طويلة المدى لهذا البرنامج، رغم الانخراط الإيجابي مع الجهات المنظمة للطيران المدني الإيطالية. ووصف المسؤولون في الهيئة الإيطالية للطيران المدني القرار بأنه مفاجئ، مرجعين السبب إلى سياسات الشركة والأحداث المالية الأخيرة، التي طالت المجموعة.

وكانت أمازون قد أنهت في ديسمبر 2024 بنجاح الاختبارات الأولية لطائرات التوصيل في مدينة سان سالفو بمنطقة أبرتسو الوسطى، ما أثار توقعات كبيرة بإطلاق خدمات الطائرات بدون طيار تجارياً في البلاد، ومع ذلك وبعد مراجعة استراتيجيتها قررت الشركة تعليق هذه الخطط مؤقتاً، بسبب عدم ملاءمة الإطار التنظيمي الحالي لاحتياجاتها المستقبلية.

الخلفية المالية والقانونية للشركة في إيطاليا قد تلعب دوراً في هذا القرار، إذ دفعت وحدة إيطالية تابعة لأمازون في ديسمبر 2025 نحو 210 ملايين دولار تعويضات، مع التزام بإلغاء نظام مراقبة موظفي التوصيل، منهية بذلك تحقيقات تتعلق بمزاعم احتيال ضريبي، وممارسات عمل غير قانونية، وتعود هذه التحقيقات إلى اتهامات صدرت في يوليو 2024 ضد وحدة الخدمات اللوجستية للشركة بالتهرب الضريبي، والتلاعب بقوانين العمل، عبر الاعتماد على شركات ذات مسؤولية محدودة لتوظيف العمال، وتقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي، وضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن أمازون كانت من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير الطائرات بدون طيار للتوصيل، لكنها تواجه تحديات تنظيمية وتشريعية في أسواق أوروبية عدة، ما يعكس تعقيدات دمج الابتكار التكنولوجي ضمن الأطر القانونية القائمة.