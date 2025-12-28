هونغ كونغ ترفع توقعات النمو إلى 3.2 % وتؤكد سعيها للحفاظ على الزخم الاقتصادي

رفع وزير المالية في هونغ كونغ، بول تشان، توقعات نمو الاقتصاد للعام الجاري إلى 3.2 %، مشيراً إلى أن المدينة ستواصل تعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً ومحوراً للابتكار والتجارة، بهدف الحفاظ على الزخم الإيجابي للاقتصاد.

وكان تشان قد قدّر في فبراير الماضي أن يتراوح النمو بين 2 % و3 %. وأوضح في تدوينة أن هونغ كونغ، التي تصدرت الأسواق العالمية في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام، ستسعى إلى استقطاب مزيد من الشركات من مناطق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، إلى جانب تكثيف الجهود لدعم تدويل العملة الصينية (اليوان).

وأكد الوزير أن المدينة ستولي أولوية لتطوير قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، في إطار مساعيها لتعزيز موقعها في السباق العالمي على الابتكار التكنولوجي، كما ستدعم دورها مركزاً تجارياً عبر مساعدة الشركات الصينية على التوسع في الأسواق الخارجية.

وقال تشان إن اقتصاد هونغ كونغ يُتوقع أن يواصل نموه الإيجابي خلال العام المقبل، مدفوعاً بقطاعات التمويل والابتكار التكنولوجي والتجارة، في انسجام مع استراتيجية التنمية الصينية.

وسجل سوق الأسهم في هونغ كونغ أداءً قوياً هذا العام، إذ ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنحو 30 %، ليكون من بين الأفضل أداءً عالمياً. وأرجع تشان هذا الأداء إلى قوة الصادرات، وزيادة الاستثمارات في الأصول الثابتة، وتعافي الاستهلاك المحلي، ما أسهم في تجاوز النمو للتوقعات.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية لسوق الأسهم وتطوير قطاعات مالية أخرى، تشمل السندات وسوق النقد والتكنولوجيا المالية وتجارة السلع والذهب. وفي مجال الابتكار، شدد على أن الذكاء الاصطناعي سيُطوَّر ليصبح «صناعة أساسية»، نظراً لدوره المحوري في تحديد تنافسية الاقتصادات، وإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.