لويدز تعتزم إغلاق وحدة تمويل الفواتير بنهاية العام وسط إعادة هيكلة أعمالها

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن مجموعة لويدز المصرفية، أكبر مقرض للرهن العقاري في بريطانيا، تخطط لإغلاق وحدة تمويل الفواتير التابعة لها مع نهاية العام الجاري، في خطوة تعكس توجه البنك نحو إعادة تقييم بعض أنشطته غير الأساسية.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير حتى الآن.

وتُعد لويدز واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية في المملكة المتحدة، حيث تركز بشكل رئيسي على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة، إضافة إلى نشاطها الواسع في سوق الرهن العقاري. ويأتي قرار إغلاق وحدة تمويل الفواتير في وقت تشهد فيه البنوك البريطانية ضغوطاً متزايدة على هوامش الربحية، إلى جانب تشديد المتطلبات التنظيمية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وتوفر خدمات تمويل الفواتير، المعروفة أيضاً بخصم الفواتير، سيولة قصيرة الأجل للشركات عبر شراء مستحقاتها قبل موعد السداد، إلا أن هذا النشاط يواجه منافسة متزايدة من شركات التكنولوجيا المالية ومقرضين غير مصرفيين، ما دفع بعض البنوك التقليدية إلى تقليص وجودها في هذا المجال.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية أوسع تتبناها لويدز لتركيز مواردها على الأنشطة الأساسية ذات العائد الأعلى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.