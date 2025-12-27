عواصف تعطل خطط سفر الأمريكيين في موسم العطلات

تتسبب عواصف قوية تضرب الساحلين الأمريكيين وتمتد إلى منطقة الغرب الأوسط العليا في تعطيل خطط السفر خلال فترة ما بعد العطلات المزدحمة، في وقت يتجه فيه كثير من الأمريكيين للعودة إلى منازلهم.

ألغيت أكثر من 1600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، أمس، وفقاً لبيانات موقع «فلايت أوير» (FlightAware)، كما سُجل أكثر من 19 ألف تأخير في الرحلات.

وتعرضت مطارات مدينة نيويورك الثلاثة الكبرى (لاغوارديا وجون إف. كينيدي ونيوآرك) لاضطرابات كبيرة، مع توقعات بتساقط ما يصل إلى 23 سنتيمتراً من الثلوج على المناطق المحيطة. كما شهدت مطارات ديترويت وفيلادلفيا وبوسطن عمليات إلغاء وتأخير. وفي كاليفورنيا، أدت أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات إلى إغلاق طرق، في حين تواجه منطقة البحيرات العظمى تراكم الجليد.

تأتي هذه الاضطرابات خلال واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً في العام. وتوقعت الرابطة الأمريكية للسيارات أن يسافر عدد قياسي من الأمريكيين مسافة لا تقل عن 50 ميلاً عن منازلهم خلال الفترة من 20 ديسمبر إلى الأول من يناير، بزيادة تقارب 2 % مقارنة بالعام الماضي.

تتزايد خطورة الفيضانات والعواصف الثلجية وتساقط الثلوج والجليد العام الجاري مع توقع اختيار عدد أكبر من المسافرين الطرق البرية بدلاً عن الطيران. ووفقاً لتوقعات الرابطة الأمريكية للسيارات، كان من المنتظر أن يقود نحو 109.5 ملايين أمريكي سياراتهم خلال العطلات، مقابل توقع سفر نحو 8 ملايين جواً.

كانت شركة «جيت بلو إيرويز» (JetBlue Airways) شركة الطيران الأكثر إلغاء للرحلات، أمس، بإجمالي 225 رحلة، بحسب «فلايت أوير»، تلتها شركة «دلتا إيرلاينز» (Delta Air Lines) بأكثر من 200 رحلة.

قالت «جيت بلو» في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها ألغت نحو 350 رحلة كانت مجدولة أمس واليوم، معظمها في شمال شرق البلاد، وأضافت: «نعمل على مساعدة العملاء المتأثرين في إعادة جدولة رحلاتهم».

تأتي الأحوال الجوية القاسية بالتزامن مع عودة ظاهرة «لا نينيا» (La Niña)، وهي نمط يتميز بانخفاض حرارة مياه المحيط الهادئ، ويمكن أن يعطل الاقتصادات ويتسبب بكوارث حول العالم.

قال مات روجرز، رئيس «كوموديتي ويذر غروب»: «تشتهر فصول الشتاء التي تشهد ظاهرة «لا نينيا» بتقلباتها الشديدة، ونحن بالتأكيد نشهد موجة كبيرة من ذلك خلال موسم العطلات العام الحالي. نماذج الطقس تواجه صعوبة في مواكبة جميع العناصر المتحركة والتقلبات في التوقعات».

أصدرت مدينة نيويورك تحذيراً للسفر من مساء أمس واليوم، في ظل درجات حرارة منخفضة تحد من ذوبان الثلوج، ما يزيد مخاطر الطرق الزلقة والخطرة. كما طُلب من سكان بنسلفانيا الاستعداد لانقطاعات محتملة في التيار الكهربائي بسبب الطقس الشتوي القاسي. وفي كاليفورنيا، أدت الفيضانات وأضرار العواصف والحطام إلى إغلاق عشرات الطرق في منطقة لوس أنجلوس وحدها، وفق بيانات المقاطعة، مع تسجيل مزيد من الإغلاقات والاضطرابات في أنحاء الولاية.

ورغم أن الطقس الشتوي قد يؤدي إلى ارتفاع قوي في الطلب على الكهرباء، بما يضغط على الإمدادات، فإن شبكات الكهرباء لا تُظهر حتى الآن مؤشرات على إجهاد، ومع ذلك تسهم درجات الحرارة الأشد برودة في دعم أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي المستخدم في تدفئة المنازل، إذ ارتفعت العقود الآجلة بما يصل إلى 3.4 % أمس.

نيويورك

من المتوقع أن تشهد مدينة نيويورك ما بين 13 إلى 23 سنتيمتراً من الثلوج بين الساعة 4 من مساء أمس حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

امتد تحذير من عاصفة شتوية من مدينة نيويورك إلى شمال شرق نيوجيرسي ووادي هدسون الأدنى وأجزاء من لونغ آيلاند وكونيتيكت، بحسب الهيئة، التي قالت إن بعض المناطق قد تشهد تساقط ثلوج تتجاوز 10 بوصات في أكثر الأحزمة كثافة. وقالت الهيئة: «ستكون ظروف الطرق خطرة للغاية لأولئك العائدين من العطلات».

كاليفورنيا

بعد أيام من الأمطار الغزيرة في كاليفورنيا، كان من المفترض أن يتحرك نظام جوي أخير يجلب نطاقات من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة عبر الولاية، أمس، ما يهدد بحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية.

ألغت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات الفيضانات المفاجئة، أمس، لكنها أبقت على إرشادات وعمليات مراقبة الفيضانات في مقاطعات سان لويس أوبيسبو وسانتا باربرا وفنتورا ولوس أنجلوس.

مددت مقاطعة لوس أنجلوس أوامر الإخلاء لبعض المناطق حتى الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، بحسب ما نشره مكتب عمدة المقاطعة. كما كانت أكثر من 50 ألف منزل ومنشأة تجارية في الولاية دون كهرباء صباح أمس، معظمها في شمال كاليفورنيا، وفق بيانات موقع «باور أوتيدج.يو إس» (PowerOutage.us).

في منتجع «ماموث ماونتن» للتزلج، أشارت التوقعات إلى تساقط ما بين 12 و18 بوصة من الثلوج الجديدة، وسط رياح عاتية تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في المناطق الجبلية بكاليفورنيا من «ظروف شبه انعدام الرؤية أحياناً»، ما سيجعل السفر خطراً ومن المرجح أن يتسبب بتأخيرات وإغلاقات للطرق.

الغرب الأوسط

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن مزيجاً من الأمطار المتجمدة والجليد والثلوج سيخلق ظروف سفر خطرة تمتد من منطقة البحيرات العظمى إلى نيو إنغلاند ومنطقة وسط الأطلسي حتى صباح اليوم.

كان من المتوقع أن يشهد الغرب الأوسط الأعلى شريطاً من الثلوج والجليد يتشكل صباح الجمعة، قبل أن يصطدم نظام جوي سريع بنظام ضغط مرتفع في شرق كندا، ما أدى إلى تدفق الهواء البارد جنوباً عبر الحدود، حاملاً معه هطول الأمطار.