تغريم «دويتشه بان» لتخطيطها إنشاءات «سيئة للغاية»

اتهمت هيئة ألمانية معنية بتنظيم السكك الحديدية، شركة «دويتشه بان» الحكومية بإدارة «سيئة للغاية» لأعمال البناء، مشيرة إلى أن ضعف التخطيط والأعمال التي يُعلن عن تنفيذها في اللحظات الأخيرة، تعرقل حركة المرور.

وقال كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، إن تحديث شبكة السكك الحديدية في ألمانيا، يمثل تحدياً كبيراً، لكنه لا يمكن أن يتم على حساب العمليات اليومية، وأضاف: «يجب أن يستمر نقل الركاب والبضائع».

وأوضح مولر أن مواقع البناء التي يتم الإعلان عنها في وقت قصير، تمثل مشكلة خاصة، مشيراً إلى أنه خلال الصيف، أبلغت «دويتشه بان» الشركات المنافسة لها في الوقت المناسب عن 62 % فقط من أعمال البناء، وانخفضت النسبة إلى 55 % في أواخر الخريف.

وقال مولر: «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع»، مضيفاً أن الهيئة اتخذت بالفعل إجراءات ضد الشركة.

وقد فرضت الوكالة غرامات قسرية بقيمة 2.8 مليون يورو على وحدة البنية التحتية التابعة لدويتشه بان «إنفراجو»، بسبب الإخطار غير الكافي مسبقاً بأعمال البناء، إلا أن مولر أكد أن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى تحسينات.

وأضاف مولر: «لذلك ننتقل الآن إلى فرض غرامات عقابية»، مشيراً إلى أن دويتشه بان ستكون بذلك ملزمة بتعويض جميع شركات السكك الحديدية التي تستخدم الشبكة.

وفي ما يتعلق بأعمال البناء التي يتم الإبلاغ عنها في وقت متأخر للغاية، قال مولر إن المنظمين يتخذون إجراءات إضافية، وأضاف: «حينها لا يمكن تنفيذ أعمال البناء كما هو مخطط لها»، لافتاً إلى أن دويتشه بان تطعن على هذا الإجراء أمام المحكمة.