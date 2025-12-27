مع ارتفاع الذهب والفضة.. هل انتهى عصر الدولار؟

شهدت أسعار البيتكوين والعملات المشفرة هبوطاً حاداً منذ وصولها إلى أعلى مستوياتها التاريخية في أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت أسعار الذهب والفضة وأسواق الأسهم بشكل ملحوظ، مع ظهور مؤشرات تحذير غير متوقعة تعكس حالة من الترقب في الأسواق العالمية.

يأتي هذا التباين في الأداء بعد أن بلغ سعر البيتكوين نحو 90,000 دولار لكل عملة، منخفضاً من أعلى مستوى له عند 126,000 دولار، في حين سجل الذهب والفضة ارتفاعات بنسبة 20% و64% على التوالي، وفق بيانات رسمية، وفقا لـ فوربس.

وأشار سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إلى عامل تغيّر في الأسعار، موضحاً أن الأسواق بدأت تشهد تحولات هيكلية تتجاوز مجرد اتجاهات استثمارية قصيرة المدى.

مع تكهنات مستمرة بدعم محتمل من إيلون ماسك للبيتكوين بشكل غير مباشر، يتوقع الخبراء أن يحقق الذهب والفضة مكاسب إضافية خلال عام 2026، مما قد يمهد الطريق لارتفاع كبير في سعر البيتكوين.

وفي هذا السياق، قال رامنيڤاس موندادا، مدير الأبحاث الاقتصادية والشركات في GlobalData، في تصريح عبر البريد الإلكتروني: "الارتفاع في أسعار المعادن الثمينة عام 2025 يمثل بداية تحول هيكلي عميق في النظام المالي الدولي، من إطار أمريكي متمركز نحو نظام متعدد الأقطاب. نتوقع أن يضيف الذهب والفضة مزيداً من المكاسب تتراوح بين 8%-15% و20%-35% على التوالي خلال 2026".

وأضاف موندادا: "هذه التحركات تعكس أكثر من مجرد استثمار آمن، فهي استجابة استراتيجية من المؤسسات والمستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة، تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، الصراعات التجارية المستمرة، والتوجه المتسارع نحو تقليص هيمنة الدولار".

وفي الوقت نفسه، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، مع تقدم كيفين هاسيت، مدير مجلسه الاقتصادي الوطني، والحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي كيفين وورش، وكلاهما يُتوقع أن يخفض الفائدة بشكل كبير.

وكتب ترامب على منصة Truth Social:"أريد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد خفض أسعار الفائدة إذا كان السوق يعمل بشكل جيد، لا تدميره بدون سبب. أريد سوقاً يرتفع بالأنباء الجيدة وينخفض بالأنباء السيئة، كما ينبغي".

وعلى صعيد التحذيرات من تراجع الدولار الأمريكي، قال بيتر شيف، كبير الاقتصاديين والاستراتيجي العالمي في Euro Pacific: "عهد الدولار الملك يقترب من نهايته".

وبالرغم من ارتفاع الذهب والفضة، لم يرتفع البيتكوين بنفس الوتيرة، ما جعل بعض المحللين يرون أنه مقوّم بأقل من قيمته.

وقال يويا هاسغاوا، محلل سوق البيتكوين والعملات المشفرة في Bitbank بطوكيو: "مع استمرار ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية وسجل المعادن الثمينة مستويات قياسية، يبدو أن البيتكوين مقوّم بأقل من قيمته، مما يشير إلى احتمالية ظهور فرص شراء استناداً إلى التقييم".

هذا المشهد يعكس حالة من عدم اليقين في النظام المالي العالمي، حيث يمكن أن تشهد العملات الرقمية مثل البيتكوين دوراً محورياً في المرحلة المقبلة ضمن التحولات النقدية متعددة الأقطاب.