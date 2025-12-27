من قلب الجليد والمرتفعات… الصين تعيد رسم خريطة النقل بنفق أسطوري

افتتحت الصين رسمياً نفق تيانشان شينغلي، أطول نفق طريق سريع في العالم، في إنجاز هندسي غير مسبوق يعكس طموحات البلاد المتسارعة في مجال البنية التحتية.

ويبلغ طول النفق نحو 22 كيلومترا، ويقع في قلب طريق أورومتشي–يولي السريع بمنطقة شينجيانغ، على ارتفاع يقارب 3 آلاف متر فوق سطح البحر.

ووفقاً لتقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، أسهم افتتاح النفق في تقليص زمن الرحلة بين العاصمة الإقليمية أورومتشي ومدينة كورلا من نحو سبع ساعات إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة فقط، ما يُعد دفعة كبيرة لحركة النقل والتجارة في واحدة من أكثر المناطق الجغرافية تحديا في البلاد.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع العملاقة التي نفذتها الصين خلال العقود الماضية، مثل سد الممرات الثلاث ومحطات الطاقة الشمسية الضخمة في الصحاري، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي ضمن مبادرة الحزام والطريق.

ورغم أن نفق تيانشان شينغلي قد يبدو أقل حجما مقارنة بتلك المشاريع، فإنه يمثل إنجازا نوعيا لما تطلبه من حلول هندسية مبتكرة في ظروف مناخية وجيولوجية قاسية.

وبدأ العمل في النفق في أبريل 2020، واستغرق إنجازه خمس سنوات فقط، رغم أن درجات الحرارة في موقع المشروع كانت تهبط إلى 42 درجة مئوية تحت الصفر، وهي ظروف وصفها مهندسون بأنها كانت كفيلة بمضاعفة مدة التنفيذ لو استُخدمت الأساليب التقليدية.

وللتغلب على هذه التحديات، اعتمد القائمون على المشروع استراتيجية غير مألوفة عُرفت باسم "ثلاثة أنفاق وأربعة آبار"، فإلى جانب النفق الرئيسي، جرى حفر نفقين متوازيين لتسهيل دراسة التكوينات الجيولوجية مسبقا، وتأمين وصول أسرع للعمال والمعدات، فضلا عن استخدام أحدها كممر طوارئ ونظام تهوية عند الحاجة.

كما شمل المشروع حفر أربعة آبار عمودية من سطح الجبل إلى عمق النفق، وصل عمق بعضها إلى نحو 700 متر، وهو ما أتاح تنفيذ الأعمال من عدة نقاط في الوقت نفسه، وسجّل رقما قياسيا عالميا لأعمق بئر عمودية في نفق طريق سريع.

ويرى خبراء نقل أن النفق الجديد سيعزز الترابط بين شمال وجنوب شينجيانغ، ويسهّل تدفق الطاقة والمنتجات الصناعية شمالا، مقابل المنتجات الزراعية جنوبا، إلى جانب دعمه للاستراتيجية الاقتصادية الصينية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين السوق المحلية والانفتاح الخارجي.

ويُعد نفق تيانشان شينغلي شاهدا جديدا على قدرة الصين على تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة في بيئات شديدة القسوة، مع تسجيل أرقام قياسية عالمية جديدة في عالم الهندسة والنقل.

