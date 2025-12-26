النفط يرتفع مع تقييم السوق لاحتمالات اضطراب الإمدادات الفنزويلية

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن أمرت الولايات المتحدة بزيادة الضغط ‌الاقتصادي على شحنات النفط الفنزويلية ونفذت ضربات جوية ضد مسلحي تنظيم "داعش" في شمال غرب نيجيريا بناء على طلب من الحكومة النيجيرية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتاً أو 0.⁠4 بالمئة إلى 62.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة أيضا إلى 58.58 دولاراً للبرميل.

ورغم أن حقول النفط النيجيرية تقع بشكل رئيسي في جنوب البلاد فإن الضربات ​الجوية تزيد من المخاطر الجيوسياسية.

وكلف البيت الأبيض القوات ​العسكرية الأمريكية بالتركيز على "​فرض حظر" على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، مما ‌يشير إلى أن ‌واشنطن تركز حالياً على استخدام الوسائل الاقتصادية وليس العسكرية للضغط على كراكاس.

ورغم ذلك، تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، في ​وقت يدرس فيه ​المستثمرون آفاق النمو الاقتصادي الأمريكي ويقيّمون احتمالات اضطراب الإمدادات بما في ذلك من فنزويلا.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بنحو 16 بالمئة و18 بالمئة على التوالي هذا العام، في أكبر انخفاض لهما منذ أن قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب على النفط. ومن المتوقع أن تتجاوز الإمدادات ‍الطلب في العام المقبل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية يوم الاثنين، في وقت متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد. ومن المفترض أن توفر البيانات صورة عن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.