الصين تقاوم "ركود العقارات" بتخفيف القيود على شراء المنازل

بكين - رويترز

خففت سلطات بلدية بكين، اليوم الأربعاء، القيود المفروضة على شراء المنازل، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لشروط شراء المنازل، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تدهور أسعار العقارات في العاصمة الصينية.

يمكن الآن لغير المقيمين - أي الذين لا يحملون «هوكو» (سجل إقامة) في بكين - شراء منازل في العاصمة إذا كانوا قد سددوا ضرائب الدخل في المدينة لمدة عام واحد على الأقل، بدلاً من عامين سابقاً.

وأضافت سلطات الإسكان البلدية، في بيان لها، أنه سيُسمح أيضاً للعائلات التي لديها أكثر من طفل واحد بشراء منزل إضافي في وسط بكين.

سيواجه مشتري المنازل الثانية الذين يستخدمون قروضاً من صندوق الادخار السكني الصيني الآن حداً أدنى للدفعة المقدمة بنسبة 25%، بدلاً من 30%.

شهدت أسعار المنازل الجديدة في بكين انخفاضاً شهرياً خلال الربع الماضي، مما زاد الضغط على السلطات المحلية لبذل المزيد من الجهود لدعم السوق.

في أغسطس، ألغت بكين القيود المفروضة على شراء المنازل للمشترين المؤهلين في ضواحي المدينة، لكنها أبقت على هذه القيود داخل الطريق الدائري الخامس، وهو طريق سريع رئيسي يحيط بالمنطقة المركزية.

وتعهد المسؤولون الصينيون هذا الأسبوع بتكثيف الجهود لتحقيق استقرار سوق العقارات في عام 2026، وتنفيذ استراتيجيات خاصة بكل مدينة لتحسين العرض وتقليل المخزون.

وتفاقمت المخاوف بشأن القطاع المتضرر من الأزمة بعد أن فاجأت شركة «تشاينا فانكي» المدعومة من الدولة السوق الشهر الماضي بطلبها تمديداً لمدة عام إضافي لسنداتها العامة بقيمة ملياري يوان (285.12 مليون دولار أمريكي) المستحقة في 15 ديسمبر.

ويسعى المقاول أيضاً إلى تأجيل سداد سند محلي آخر لمدة عام، من المقرر استحقاقه في 28 ديسمبر.