الصين تعارض الرسوم الجمركية الأمريكية على الرقائق



قالت الصين الأربعاء إنها تعارض «الاستخدام العشوائي للرسوم الجمركية» و«⁠التضييق غير المبرر» الذي تمارسه الولايات ⁠المتحدة ضد الصناعات الصينية، وذلك رداً على خطة واشنطن ​لفرض رسوم ​جمركية ​على الواردات الصينية لأشباه الموصلات.

وقال ‌لين ‌جيان، ⁠المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ​في ​مؤتمر صحفي: إن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح «ممارساتها الخاطئة»، وستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة إذا مضت واشنطن في تصرفاتها.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن توتراً متزايداً، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.

وترى واشنطن أن الدعم الحكومي الصيني الواسع لهذه الصناعات يؤدي إلى "فائض في الإنتاج" يغرق الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، مما يضر بالمنافسين الدوليين.

أكد الخبراء أن فرض رسوم جمركية إضافية على أشباه الموصلات لا يهدف فقط إلى حماية الصناعة المحلية الأمريكية، بل يندرج ضمن استراتيجية أوسع لعرقلة التقدم التكنولوجي الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

في المقابل، تعتبر الصين هذه الإجراءات "محاولة صريحة لاحتواء نموها الاقتصادي"، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات تسببت بالفعل في اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وزيادة التكاليف على المستهلكين والشركات في كلا البلدين.

وعلى صعيد الرد العملي، لم تستبعد بكين اللجوء إلى أدواتها الخاصة للرد، والتي قد تشمل فرض قيود على تصدير المعادن النادرة والمواد الخام الضرورية لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، وهي مواد تسيطر الصين على الحصة الأكبر من إنتاجها العالمي.

كما لوحت وزارة التجارة الصينية مراراً بإمكانية تقديم شكاوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك قواعد التجارة الحرة والتمييز ضد الشركات الأجنبية.