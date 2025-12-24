الأسهم الأوروبية تلتقط أنفاسها في جلسة قصيرة خلال العطلة



اتسمت تداولات الأسهم الأوروبية ⁠بالهدوء اليوم الأربعاء بعد أن أغلقت عند ‌مستوى قياسي جديد في الجلسة السابقة، وظلت التداولات محدودة في جلسة قصيرة بسبب موسم العطلات.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 588.93 نقطة، بعد ⁠أن سجل مستويات قياسية متتالية هذا الأسبوع.

وفي حين ارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.15% عند 8116 نقطة، انخفض "فوتسي 100" البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 9877 نقطة.

ومن المتوقع أن تكون معدلات التداول ضعيفة في ظل إغلاق عدد من الأسواق أو عملها ⁠لساعات أقل عشية عيد الميلاد.

وتعقد البورصات في أمستردام وبروكسل وباريس جلسات تداول لنصف يوم، في حين أغلقت البورصات في ألمانيا وميلانو.

وبلغ المؤشر ​ستوكس 600 ذروة تاريخية أمس الثلاثاء، ​مدفوعا في المقام الأول ​بأسهم الرعاية الصحية القوية بعد أن حصلت شركة الأدوية العملاقة نوفو ‌نورديسك على ‌موافقة أمريكية ⁠مهمة على حبوب لإنقاص الوزن.

وتلقت ثقة السوق دفعة قوية بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع بكثير ​من المتوقع ​في الربع الثالث.

واليوم الأربعاء، قدمت الأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية الدعم، إذ ارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.‍4 بالمئة، بعد أن ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفع سهم شركة بي.بي واحدا بالمئة بعد أن وافقت على بيع حصة 65 بالمئة من أسهمها في ‍شركة كاسترول لشركة ستونبيك للاستثمار مقابل حوالي ستة مليارات دولار.

وارتفعت أسهم قطاع التعدين 0.1 بالمئة بعد أن سجلت أسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس مستويات قياسية في ظل جنون أسواق ‍المعادن.