الأسهم اليابانية تتراجع رغم انتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق



تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء تحت وطأة ارتفاع الين، ما أدى إلى تسجيل مؤشر نيكاي أول خسارة له في أربع جلسات تداول، على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها أسهم شركات تصنيع الرقائق.

وأنهى مؤشر نيكاي، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، اليوم منخفضاً بنسبة 0.14% عند 50,344.10 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه السابقة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.46% إلى 3,407.37 نقاط.

ويؤدي ارتفاع الين إلى تقليص قيمة مبيعات الشركات اليابانية الكبرى المصدرة، حيث كان أداء شركات صناعة السيارات ضعيفاً بشكل ملحوظ خلال اليوم.

وانخفض سهم تويوتا بنسبة 1.8%، وخسر سهم سوبارو 1.2%. تراجعت أسهم عملاقي الإلكترونيات سوني ونينتندو بنسبة 1.9% و0.8% على التوالي.

وكانت الشركات المالية من أبرز الخاسرين، إذ تراجعت عن بعض المكاسب الكبيرة التي أعقبت قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود يوم الجمعة. وتساهم أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز أرباح الإقراض وحيازات الدخل الثابت.

وخسرت شركات التأمين 1.6% كمجموعة، بينما انخفضت أسهم البنوك بنسبة 1%.

وتراجع مؤشر نيكاي رغم الدعم الكبير الذي قدمته شركة أدفانتيست، الشركة المصنعة لمعدات أشباه الموصلات ذات الوزن الكبير في المؤشر، والتي أضافت 127 نقطة إلى المؤشر بارتفاع قدره 2.5%.

وارتفعت أسهم طوكيو إلكترون بنسبة 0.7%، بينما قفزت أسهم منافستها الأصغر، سكرين هولدينغز، بنسبة 10% لتصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية في مؤشر نيكاي، وذلك بعد أن رفعت مورغان ستانلي إم يو إف جي سيكيوريتيز السعر المستهدف للسهم.

تلقت أسهم شركات أشباه الموصلات دعماً من مكاسب نظيراتها في وول ستريت خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 0.5% مسجلاً رابع جلسة متتالية من المكاسب. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً.

وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في شركة نومورا للأوراق المالية: «تتماشى أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية مع نظيراتها الأمريكية، ما يدعم السوق بشكل عام»، ويعد تفوق مؤشر نيكاي على مؤشر توبكس دليلاً على ذلك.

لكن مع انخفاض حجم التداول بسبب العطلات في معظم الأسواق الخارجية مع نهاية الأسبوع، فمن غير المرجح حدوث تحركات كبيرة في الأسهم اليابانية، على حد قوله.

تفتح الأسواق اليابانية يومي الخميس والجمعة كالمعتاد.