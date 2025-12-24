النفط يرتفع على خلفية النمو الاقتصادي الأمريكي القوي

سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة اليوم الأربعاء ⁠لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في ‌الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 62.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.17 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة ⁠إلى 58.41 دولارا.

وزاد النفط بأكثر من اثنين بالمئة يوم الاثنين مع تسجيل خام برنت أكبر مكاسبه اليومية في شهرين في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 ⁠نوفمبر. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام أمس الثلاثاء ​إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعا بقوة ​إنفاق المستهلكين.

وأكد توني سيكامور ​المحلل لدى آي.جي في مذكرة "المكاسب التي تحققت خلال الليل جاءت مدعومة بالبيانات القوية ‌للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ‌في الربع الثالث ⁠التي صدرت ليلة أمس على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية".

وذكرت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير لها أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دعم معنويات السوق، في حين تلقت ​الأسعار دعما بسبب ​استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما.

وقال محللون إن بيانات مخزونات النفط في أكبر دولة مستهلكة ‍في العالم لم تحظَ باهتمام يُذكر من جانب السوق بسبب وجود عوامل أخرى أكثر تأثيرا.

وأكدت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها ‍أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.39 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين صعدت 1.09 مليون برميل في حين زادت مخزونات نواتج التقطير 685 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها يوم الاثنين، في وقت ‍متأخر عن المعتاد بسبب ⁠العطلات.