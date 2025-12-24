الذهب يصعد لمستوى قياسي.. والفضة تسجل ذروة جديدة

لامس ⁠الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً، أمس، مقترباً من تجاوز المستوى الرئيس ‌البالغ 4500 دولار للأوقية، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره من أصول الملاذ الآمن، وسط التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من شركائها. وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير 2026 بنسبة 1 % أو 42 دولاراً عند 4512.2 دولاراً للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4530.8 دولاراً للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في «كيه.سي.إم تريد»: التوتر بين الولايات ⁠المتحدة وفنزويلا يبقي أعين المستثمرين على الذهب للتحوط من عدم اليقين، مضيفاً أن الذهب ارتفع هذا الأسبوع ضمن تحول أوسع نطاقاً مع توقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً. وأضاف أن ​المشترين لا يزالون يرون المعادن الثمينة وسيلة فعالة لتنويع المحافظ ​الاستثمارية والحفاظ على القيمة، وقال: أعتقد أننا وصلنا بعد إلى أعلى مستوى للذهب أو الفضة وتلقى الذهب مزيداً من الدعم بفضل تقارير تفيد بأن ترامب قد يختار رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحلول أوائل يناير.

وسجلت الفضة كذلك ذروة جديدة، حيث ارتفعت 0.6 % إلى 69.44 دولاراً للأوقية بعد أن لامست مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 69.‍98 دولاراً، فيما تجاوزت مكاسبها منذ بداية العام 141 % وتفوقت على الذهب بسبب نقص المعروض والطلب الصناعي.