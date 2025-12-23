1.8 مليار يورو انخفاض توزيعات أرباح الشركات الألمانية

سيتعين على كثير من المساهمين في الشركات الألمانية توقع انخفاض في توزيعات الأرباح هذا العام.

ووفقاً لتقديرات مصرف «ديكابنك»، ستبلغ قيمة توزيعات الأرباح الإجمالية لـ90 شركة مدرجة في مؤشري «داكس» و«إم داكس» في البورصة الألمانية عن السنة المالية 2025 نحو 60.5 مليار يورو، أي أقل بنحو 1.8 مليار يورو، أو ما يعادل 2.9 % مقارنة بالعام السابق.

وبحسب البيانات الحالية، تخطط ثماني شركات لعدم دفع أي أرباح للمساهمين، من بينها شركة الأزياء الإلكترونية «زالاندو» المسجلة في مؤشر «داكس» للشركات الكبرى، وشركات «أوتو1» و«ديليفري هيرو» و«هيلو فريش» و«آيونوس» و«نوردكس» و«ريدكير فارمسي» و«تيم فيور» المسجلة في مؤشر «إم داكس» للشركات المتوسطة.

وتمثل أزمة صناعة السيارات العامل الأكبر في هذا التراجع؛ فمن بين سبع شركات في «داكس» يتوقع انخفاض توزيعاتها، هناك خمس شركات سيارات أو موردي قطع غيار سيارات، وهي: «بي إم دبليو» و«مرسيدس-بنز» و«فولكس فاجن» و«بورشه هولدينج» و«كونتيننتال».

وكتب خبراء «ديكابنك» أن «تراجع أهمية صناعة السيارات الألمانية «يضرب الآن» بقوة أرباح الشركات وتوزيعات الأرباح». وقال خبير أسواق رأس المال في «ديكابنك»، يواخيم شالماير: «لا يمكن توقع عودة سريعة لقوة توزيعات الأرباح في هذا القطاع».

في المقابل، يشهد القطاع المالي طفرة كبيرة، إذ من المتوقع أن تدفع شركات مثل «أليانز» و«هانوفر ري» و«ميونخ ري» و«كومرتس بنك» و«دويتشه بنك» و«دويتشه بورزه» أرباح توزيعات بقيمة نحو 14.2 مليار يورو، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي توزيعات «داكس» المقدرة بـ52.9 مليار يورو. وسيحصل مساهمو شركة التأمين «أليانز» وحدها على نحو 6.5 مليارات يورو.

ورغم أن الرقم القياسي السابق البالغ 54.3 مليار يورو الذي تم توزيعه في عام 2024 عن السنة المالية 2023 لن يتحقق، فإن التوقعات تشير إلى زيادة توزيعات الأرباح لدى أكثر من نصف شركات داكس الأربعين: إذ ستزيد التوزيعات لدى 23 شركة، وتظل ثابتة لدى 9 شركات، بينما لن تدفع «زالاندو» أي أرباح كما في السابق.

أما الشركات الخمسون المدرجة في مؤشر «إم داكس»، فمن المتوقع أن تدفع معا نحو 7.6 مليارات يورو عن السنة المالية 2025، أي أقل بنحو 15% عن العام السابق. ومن المتوقع ارتفاع التوزيعات لدى 22 شركة، وثباتها لدى 20 شركة، وانخفاضها لدى 8 شركات.

وأوضح «ديكابنك» أن التراجع الكبير في إجمالي المبلغ يعود إلى إدراج شركة «بورشه» في المؤشر بعد خروجها من «داكس» في سبتمبر 2025، مشيرة إلى أنه من دون احتساب بورشه، فإن إجمالي توزيعات شركات «إم داكس» سيكون أعلى بنسبة 2.4 % مقارنة بالعام السابق.