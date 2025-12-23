الين يتأرجح وسط مخاوف من تدخل رسمي

ارتفع الين اليوم الثلاثاء ⁠مدعوما بتراجع الدولار بعدما أشارت السلطات اليابانية في أقوى تحذيراتها ‌حتى الآن إلى استعداد طوكيو للتدخل بينما تحوم العملة اليابانية قرب أدنى مستوياتها مقابل عملات رئيسية.

ويقول محللون إن تهديد السلطات بالتدخل في الوقت الراهن، غير أن ضعف الين على المدى القريب من المرجّح أن ⁠يستمر، إذ إن النبرة الحذرة لبنك اليابان الأسبوع الماضي أوحت بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة العام المقبل ستكون بطيئة.

وجرى تداول الين عند 156.36 مقابل ⁠الدولار، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 157.78 الذي لامسه يوم الجمعة بعدما أعلن بنك ​اليابان المركزي رفع سعر الفائدة.

كما ارتفع الين مقابل ​اليورو والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني ​اليوم الثلاثاء ولكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة.

وقالت وزيرة ‌المالية اليابانية ساتسوكي ‌كاتاياما إن ⁠اليابان لديها حرية التصرف في التعامل مع التحركات المفرطة في الين، في أحدث تلويح بالتدخل من السلطات وأقوى مؤشر حتى الآن على استعداد طوكيو للتدخل.

وأكد مات ​سيمبسون، كبير ​محللي السوق لدى ستون إكس، أنه إذا كان لدى السلطات اليابانية أي نية للتدخل "فإن فترة انخفاض السيولة ‍بين عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ستمنحهم أقصى تأثير للين، إذا جاز التعبير".

ولا يزال الدولار يتعرض لضغوط إذ ارتفع اليورو قليلا إلى 1.1774 دولار فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.348 ‍دولار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 98.112 اليوم الثلاثاء بعد هبوطه 0.48 بالمئة أمس الاثنين. ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض قدره 1.3 بالمئة خلال الشهر و9.5 بالمئة منذ بداية العام، وهو أكبر هبوط سنوي ‍له منذ 2017.