«إنفيديا» تبدأ شحن رقائق «إتش 200» المتقدمة إلى الصين قبل منتصف فبراير

أبلغت شركة «إنفيديا» عملاءها في الصين بأنها تخطط لشحن رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200» قبل منتصف فبراير المقبل، على أن تعتمد الشحنات الأولية على المخزون الحالي للشركة، بحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».

وأوضحت المصادر أن حجم الشحنات المتوقعة قد يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف من حزم الرقائق، ما يعادل 40 إلى 80 ألف رقاقة «إتش 200»، وأضافت أن «إنفيديا» ستزيد من إنتاجها من هذه الرقاقة خلال الربع الثاني من 2026.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين، إذ لم توافق الحكومة الصينية بعد على أي عمليات شراء لرقائق «إتش 200»، ومن المحتمل أن يتغير الجدول الزمني حسب قرارات الجهات الرسمية.

وقالت المصادر إن المسؤولين الصينيين عقدوا اجتماعات عاجلة لمناقشة السماح لشركة «إنفيديا» بتوريد هذه الرقائق، مع اقتراح يتضمن ربط كل عملية شراء للرقاقة من قبل الشركات بنسبة محددة من الرقائق المحلية.

وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر بأن إدارته ستسمح لشركة «إنفيديا» بتصدير رقائق «إتش 200» إلى الصين مقابل عمولة قدرها 25% على تلك المبيعات.