تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية صدرت، الإثنين، نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% ما بين يوليو وسبتمبر الماضيين، في حين كان النمو أضعف مقارنة بالتوقعات السابقة خلال الربع الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني أكد تباطؤ النمو خلال الربع الثالث، بعد أن ألحق هجوم سيبراني الضرر بنشاط شركة جاجوار لاند روفر في قطاع الصناعة.

وعدل مكتب الإحصاء من النمو بالنسبة للربع الأخير من العام الماضي من 0.2% إلى 0.3%.

وكان بنك إنجلترا قد قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع استقرار النمو خلال آخر ثلاثة أشهر من العام، بعدما خفض معدل الفائدة من 4% إلى 3.75%.