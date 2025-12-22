الذهب يتجاوز 4400 دولار للأوقية لأول مرة.. والفضة تحلق

قفز الذهب متجاوزاً مستوى ⁠4400 دولار للأوقية للمرة الأولى، الاثنين، مستفيداً من التوقعات ‌المتزايدة بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وانضمت الفضة أيضاً إلى الارتفاع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وخلال التداولات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة عند 4397.⁠16 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن كسر حاجز 4400 دولار ليسجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4400.29 دولار في وقت سابق من التداولات.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.⁠3 بالمئة إلى أعلى مستوى عند 69.44 دولاراً. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.98 بالمئة إلى 4430.30 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب، وهو أحد أصول ​الملاذ الآمن التقليدية، 67 بالمئة لهذا العام، وحطم عدداً ​من الأرقام القياسية واخترق ​مستويات 3000 دولار و4000 دولار للأوقية للمرة الأولى. ويستعد لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ ‌عام 1979.

وزادت الفضة ‌138 بالمئة ⁠منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب بشكل كبير.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى ستون إكس: «نظراً لأن شهر ديسمبر عادة ما يحقق عوائد إيجابية ​للذهب والفضة، فإن ​العوامل الموسمية في صالحهما».

وتلقى الذهب، الذي ينظر إليه تقليدياً على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، دعماً من التوترات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة، وشراء البنوك المركزية القوي وتوقعات خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وساهم انخفاض الدولار في توفير المزيد من الدعم للذهب؛ إذ يؤدي انخفاضه إلى جعل المعدن النفيس أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

كما تميل الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 4.3 بالمئة إلى 2057.15 دولاراً للأوقية؛ وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً. وزاد البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 1786.45 دولاراً للأوقية؛ وهو أعلى مستوياته ‍منذ نحو ثلاثة أعوام.