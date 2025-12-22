الخزانة الأمريكية تحصّل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية

ذكر البيت الأبيض يوم أمس الأحد بأن الخزانة الأمريكية قامت بتحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.

وجاء هذا الإعلان من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في يوتيوب، حيث عرضت القنتة قائمة بـ "انتصارات ماجا 2025" بشكل متكرر مع موسيقى "لو-فاي" في الخلفية.

كما سلطت مربعات نصية أخرى تظهر على الجانب الأيسر من الشاشة المنقسمة الضوء على نجاحات مفترضة أخرى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل سياسة الهجرة ومكافحة أزمة الفنتانيل.

وعلى الجانب الأيمن من الشاشة المنقسمة، تظهر شخصية كرتونية لترامب وهو يقرأ كتابا بجانب شجرة عيد الميلاد.

وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلا من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقاً.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي و15 ديسمبر الجاري بلغت ما يزيد قليلا على 200 مليار دولار.

ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات؛ حيث كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتقوم المحكمة العليا الأمريكية حاليا بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وعلى وجه التحديد، تبحث المحكمة فيما إذا كان بإمكان ترامب فرض رسوم جمركية من جانب واحد بموجب قانون الطوارئ لعام 1977 دون موافقة الكونجرس. وكانت محاكم أدنى قد أوقفت هذه السياسة بعد شكاوى من عدة شركات وولايات أمريكية.

وبعد توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعاً بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري.

ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.