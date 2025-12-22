النفط يرتفع بعد اعتراض أمريكا لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة ⁠اليوم الاثنين بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية ‌قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 60.91 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.⁠71 بالمئة إلى 56.92 دولارا للبرميل.

قال مسؤولون لرويترز أمس الأحد إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب أيضا ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، فيما ستكون ثاني عملية ⁠من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت.

وأكد توني سيكامور المحلل لدى آي.جي أن انتعاش أسعار النفط جاء بسبب التطورات الجيوسياسية بدءا من إعلان ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات ​النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات والتطورات ​اللاحقة هناك، ثم الأنباء التي تحدثت عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على سفينة ‌تابعة لأسطول الظل الروسي ‌في البحر المتوسط.

وقال ⁠سيكامور "يفقد السوق الأمل في أن تتوصل محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب".

وأضاف "تساعد هذه التطورات على ​تعويض المخاوف ​المستمرة من تخمة المعروض".

انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن انخفض كلا الخامين القياسيين ‍بنحو أربعة بالمئة في الأسبوع الذي بدأ في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد إن المحادثات التي جرت بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا بهدف إنهاء ‍الحرب الروسية في أوكرانيا ركزت على توحيد المواقف.

وأضاف أن تلك الاجتماعات والمحادثات المنفصلة مع المفاوضين الروس كانت مثمرة.

ومع ذلك، قال كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية أمس الأحد إن التغييرات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ‍لم تحسن من احتمالات السلام.