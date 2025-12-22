الين يتراجع بسبب الموقف الحذر لبنك اليابان رغم تحذيرات التدخل

هبط الين ⁠بالقرب من أدنى مستوياته القياسية أمام اليورو والفرنك السويسري ‌اليوم الاثنين إذ أدى عدم وجود مؤشرات على تشديد السياسة النقدية من بنك اليابان إلى تشجيع المتداولين، حتى مع تكثيف المسؤولين اليابانيين للتحذيرات بشأن التدخل في العملة.

واستقر الين بالقرب من ⁠أدنى مستوى له في 11 شهرا مقابل الدولار الأمريكي واقترب من أدنى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار الأسترالي.

ورفع البنك المركزي ⁠الياباني يوم الجمعة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود عند 0.75. لكن في حين أن البيان ​المصاحب أشار إلى الاستعداد لمواصلة تشديد السياسة، ​تمسك محافظ البنك المركزي ​الياباني كازو أويدا بخطابه الحذر المعتاد في مؤتمره الصحفي.

أدى عدم وجود ‌أي تلميحات ‌بالتشديد النقدي ⁠إلى انخفاض الين بنسبة 1.3 بالمئة مقابل اليورو و1.4 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي و1.5 بالمئة مقابل الدولار الأسترالي، حتى ​مع تسببه ​في عمليات بيع واسعة النطاق في السندات الحكومية اليابانية.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 157.43 ‍ين اليوم الاثنين، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي عند 157.90.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 184.43 ين ليبقى على مسافة قريبة من الذروة القياسية ‍التي سجلها يوم الجمعة عند 184.75 ينا. واستقر اليورو عند 1.1714 دولار.

وتراجع الفرنك السويسري قليلا 0.1 بالمئة إلى 198.04 ين ولامس مستوى قياسيا بلغ 198.31 ينا في وقت مبكر ‍من الجلسة.