استطلاع: مبيعات الأعياد في ألمانيا هذا العام «مخيبة للآمال»



أظهر استطلاع للرأي أجرته جمعية التجارة الألمانية، وتم نشره اليوم الأحد، أن مبيعات أعياد الميلاد (الكريسماس) في ألمانيا هذا العام جاءت مخيبة للآمال حتى الوقت الحالي.

وأعربت 62% من الشركات التي شملها الاستطلاع، والتي يبلغ عددها نحو 300 شركة، عن عدم رضاها، مقابل 23% فقط أعربت عن رضاها. وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد.

ومن جانبه، تحدث شتيفان جينث، الرئيس التنفيذي لجمعية التجارة الألمانية، عن استمرار تراجع مستوى المبيعات. وأوضح أن قطاع التجزئة يأمل في الوقت الحالي في حدوث انتعاش للمبيعات قبيل ليلة عيد الميلاد، وفي زيادة المبيعات خلال الفترة التي تسبق رأس السنة الجديدة.

وأشار 71% من المشاركين في الاستطلاع إلى تراجع عدد المتسوقين في متاجرهم هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك سواء في المدن أو الضواحي.

وأفادت جمعية التجارة الألمانية بارتفاع المبيعات، أمس السبت، وهو يوم السبت الأخير قبيل حلول عيد الميلاد، وتحديداً فيما يتعلق بمبيعات الألعاب والكتب والملابس.