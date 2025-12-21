بقيادة "توني إلوميلو".. "هيرز إنيرجيز" تقتنص 750 مليون دولار لمضاعفة إنتاج النفط في نيجيريا

أعلنت شركة إنتاج النفط والغاز النيجيرية "هيرز إنيرجيز" (Heirs Energies) عن حصولها على قرض استراتيجي بقيمة 750 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك")، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير أصولها النفطية في القارة.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع البنك الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، ستساهم في تدعيم الميزانية العمومية ورفع مستويات السيولة، مما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتسريع عمليات تطوير الحقول النفطية وتحسين الكفاءة الإنتاجية في المواقع التابعة لها، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه سوق الطاقة العالمي.

ويأتي هذا التمويل الضخم لدعم خطط الشركة الطموحة التي يقودها المستثمر النيجيري البارز "توني إلوميلو"، حيث تهدف "هيرز إنيرجيز" إلى مضاعفة إنتاجها اليومي ليصل إلى أكثر من 100 ألف برميل بحلول عام 2030، ارتفاعاً من مستوياتها الحالية البالغة 55 ألف برميل يومياً.

وتتركز قوة الشركة في استحواذها التاريخي عام 2021 على حصة تشغيلية بنسبة 45% في المربع النفطي الاستراتيجي (OML 17) من شركات عالمية كبرى مثل "شل" و"توتال"، في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، مما جعلها لاعباً رئيسياً في منطقة دلتا النيجر الغنية بالموارد.

وتعكس هذه الصفقة الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية الإقليمية في قدرة الشركات الوطنية الأفريقية على قيادة قطاع الطاقة، خاصة مع توجه الشركات العالمية الكبرى نحو التخارج من الأصول البرية والتركيز على الإنتاج في المياه العميقة.

ويمثل هذا القرض نموذجاً لما يُعرف بـ "توطين قطاع الطاقة"، حيث تتقدم شركات محلية لملء الفراغ الذي تركه المستثمرون الدوليون، مما يدعم السيادة الطاقوية لنيجيريا ويحفز الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لاستخراج ومعالجة الهيدروكربونات وفق معايير بيئية وتقنية حديثة.

وتعمل الشركة تحت مظلة رؤية إلوميلو القائمة على فلسفة "الأفريرأسمالية" ، التي تدعو القطاع الخاص في القارة إلى قيادة التنمية الاقتصادية عبر استثمارات طويلة الأجل تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

ومن المتوقع أن يُخصص جزء كبير من القرض الجديد لتمويل عمليات حفر آبار جديدة وتحديث محطات التدفق في المربع (OML 17)، مما يساهم في سد فجوة الطاقة الوطنية ويجعل من "هيرز إنيرجيز" نموذجاً للشركات الأفريقية القادرة على إدارة الموارد القومية بكفاءة تضاهي المعايير العالمية، وتوسيع عملياتها مستقبلاً عبر مختلف دول القارة.