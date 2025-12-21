زيادة قياسية في حركة البيانات عبر شبكات الهواتف المحمولة في ألمانيا

ارتفع حجم البيانات المتداولة في شبكات الهواتف المحمولة بألمانيا بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، بحسب بيانات شركات الاتصالات.

وأعلنت «فودافون ألمانيا» أنها نقلت عبر شبكتها خلال هذا العام 4.1 مليارات جيجابايت، أي أكثر بمليار جيجابايت مقارنة بعام 2024، ما يمثل زيادة قدرها 32%. وتشمل هذه الأرقام بيانات أحد عشر شهراً ونصف، فيما تم تقدير النصف الثاني من ديسمبر الجاري.

أما شركة «أو تو تليفونيكا» فأفادت بأن حجم البيانات تجاوز ستة مليارات جيجابايت، مقابل 5.6 مليارات جيجابايت في العام السابق، وهو أعلى مستوى بين الشبكات الألمانية، رغم أن معدل النمو هذا العام كان أقل نسبياً ويتراوح بين 10 و15%، وذلك بسبب انتقال 12 مليون عميل من شركة «1&1» التي كانت تستأجر في السابق هواءات «أو 2» إلى شبكة «فودافون» التي تستأجرها «1&1» حالياً. وباستبعاد هذا العامل، ارتفع حجم البيانات لدى عملاء العقود في «أو تو» بنحو 20%.

وسجلت «دويتشه تليكوم» نمواً بنسبة 30% ليصل حجم البيانات في شبكتها إلى نحو خمسة مليارات جيجابايت، وهو مستوى قريب من «فودافون».

ويرجع هذا الارتفاع المستمر في حركة البيانات إلى تغير أنماط الاستخدام، وتحسن العروض التقنية، وانتشار معيار الاتصالات «5 جي» الذي يتيح سرعة أكبر مقارنة بـ «4 جي». وأصبح استخدام الهواتف الذكية أثناء التنقل أمراً شائعاً، سواء لبث الفيديوهات أم تنزيل الملفات أم إجراء مكالمات فيديو أم الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى زيادة حجم باقات البيانات الشهرية، ما قلل الحاجة إلى الاتصال بشبكات «واي فاي».

وتوضح أرقام «أو تو» حجم التحول في الاستهلاك: ففي عام 2017 نقلت الشبكة 418 مليون جيجابايت، بينما تجاوز الحجم حالياً 500 مليون جيجابايت شهرياً.

وقال مالك راو، المدير التقني في «أو تو تليفونيكا»: «ألمانيا تتصفح وتبث عبر الهاتف المحمول أكثر من أي وقت مضى. الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات تظهر مدى أهمية الاتصال المتنقل في الحياة اليومية».

ومن جانبه، أكد رئيس «فودافون ألمانيا» مارسيل دي جروت أن الاستخدام المتزايد لخدمات البث ومشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع حركة البيانات، خصوصاً مع الانتشار المتزايد لشبكات «5 جي».