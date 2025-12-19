ازدهار الذكاء الاصطناعي يرفع صفقات مراكز البيانات لمستوى قياسي



زادت ⁠صفقات مراكز البيانات العالمية إلى مستوى قياسي خلال ‌نوفمبر المنصرم، مدفوعة بالطلب الكبير على البنية التحتية للحوسبة لتلبية الطلب القوي على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن «إس أند بي ⁠جلوبال ماركت إنتيليجينس» أن هناك أكثر من 100 صفقة لمراكز البيانات أبرمت خلال هذه الفترة، بقيمة إجمالية تقل قليلاً ⁠عن 61 مليار دولار.

وتزايد الاهتمام بمراكز البيانات هذا العام مع تخطيط شركات التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة لإنفاق ​مليارات الدولارات لتوسيع نطاق البنية التحتية.

المبالغة في التقييمات

ودعمت ​الشركات المرتبطة بالذكاء ​الاصطناعي كثيراً من المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية هذا ‌العام، لكن ‌المخاوف إزاء المبالغة ⁠في التقييمات والإنفاق القائم على الاستدانة أثارت أيضاً مخاوف إزاء مدى سرعة الشركات في تحويل الاستثمارات إلى ​أرباح.

وبلغت استثمارات ​مراكز البيانات ما يقرب من 61 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر، ‍بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ ومبيعات الأصول والاستثمارات في الأسهم، متجاوزة بالفعل الرقم القياسي المرتفع لعام 2024 عند 60.81 مليار دولار.

وبلغ إجمالي ‍صفقات مراكز البيانات في الولايات المتحدة وكندا منذ 2019 نحو 160 مليار دولار، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي قرابة 40 مليار وفي أوروبا 24.2 مليار.