النفط نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي

تراجعت أسعار النفط، اليوم ⁠الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ بددت ‌الاحتمالات المتزايدة للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أثر المخاوف من اضطراب الإمدادات جراء فرض حصار على ناقلات النفط الفنزويلي.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو 0.2 % إلى 59.70 دولاراً للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً أو 0.3 % إلى 55.99 دولاراً للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت 2.3 % ⁠بينما تراجع الخام الأمريكي 2.5 %.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه يعتقد أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا «تقترب من إنجاز شيء ما»، وذلك ​قبل اجتماع مقرر بين الولايات المتحدة ومسؤولين روس مطلع ​الأسبوع.

يأتي هذا بينما لم يتضح ​حتى الآن كيف ستنفذ الولايات المتحدة إعلان ترامب فرض حصار على ناقلات النفط ‌الخاضعة للعقوبات يمنعها ‌من دخول فنزويلا ⁠أو الخروج منها. وتشكل إمدادات فنزويلا نحو واحد في المئة من الإمدادات العالمية. وفي خطوة غير مسبوقة، احتجز خفر السواحل الأمريكي الأسبوع الماضي ناقلة نفط فنزويلية.

مخاوف الإمدادات

وقال توني ​سيكامور المحلل ​لدى (آي.جي) اليوم الجمعة «الضبابية المحيطة بتفاصيل التنفيذ والتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا... يهدئان المخاوف المرتبطة بالإمدادات ‍العالمية ويخفف من علاوات المخاطر المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية». ويرى المحللون أن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي يمكن أن يشكل خطرا أكبر على الإمدادات من الحصار الذي أعلنه ترامب على ناقلات النفط الفنزويلي.

وذكر مصدران مطلعان على ‍عمليات تصدير النفط الفنزويلي أن كراكاس سمحت أمس الخميس لناقلتي نفط خام كبيرتين لا تشملهما عقوبات بالإبحار إلى الصين.

وتوقع محللون في بنك أوف أمريكا أن يؤدي انخفاض سعر النفط إلى تقليل كمية المعروض ما قد يحول دون حدوث سقوط حر للأسعار.