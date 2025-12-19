بعد هدنة غزة.. سفينة لـ «ميرسك» تكمل أول رحلة عبر البحر الأحمر منذ عامين



قالت شركة الشحن ⁠الدنماركية ميرسك اليوم الجمعة إن سفينة تابعة لها أكملت رحلة عبر البحر الأحمر ‌ومضيق باب المندب لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، وذلك في وقت تدرس فيه شركات الشحن العودة لاستخدام هذا الممر الملاحي الذي يشكل مساراً تجارياً رئيسياً.

وأضافت الشركة أنها لا تخطط حالياً لاستئناف الرحلات بالكامل عبر هذا المسار لكنها تدرس مواصلة «نهجها نحو ⁠استئناف الملاحة تدريجياً» عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

وبدأت ميرسك، وغيرها من شركات الشحن العالمية مثل هاباج لويد، منذ ديسمبر 2023 في تحويل مسار سفنها ⁠إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد أن شنّ الحوثيون اليمنيون هجمات على سفن في البحر الأحمر والمرور عبر قناة السويس هو أسرع مسار يربط بين ​آسيا وأوروبا.

وربما يؤثر احتمال عودة شركة ميرسك لاستخدام قناة السويس ​على قطاع الشحن البحري الذي ارتفعت ​أسعاره بسبب الأسابيع الإضافية التي يستغرقها استخدام الطريق البديل لنقل البضائع والسلع بين آسيا وأوروبا.

ومع ذلك، ‌فقد عزز وقف ‌إطلاق النار في ⁠غزة التوقعات بعودة حركة النقل إلى طبيعتها.

خطوة مهمة

وقالت ميرسك في بيان اليوم الجمعة إن إحدى سفنها، وهي ميرسك سيباروك، عبرت خلال يومي الخميس والجمعة. وأضافت أنه لا توجد حالياً أي رحلات أخرى مخطط ​لها.

وأوضحت أنه «على ​الرغم من أن هذه خطوة مهمة إلى الأمام، فإنها لا تعني التفكير في تغيير أوسع بشبكة النقل بين الشرق والغرب والعودة إلى ممر قناة ‍السويس».

وقال نيلز راسموسن كبير محللي شؤون الشحن في رابطة مالكي السفن (بيمكو) إن عودة الرحلات المنتظمة عبر قناة السويس ربما تؤدي إلى تراجع الطلب على سفن الشحن بنسبة 10 %.

وأضاف في مذكرة نُشرت أمس الخميس «احتمال عودة الملاحة عبر قناة السويس يُلقي ‍بظلاله على توقعات السوق».

وبحسب جدول زمني نُشر على موقع شركة سي.إم.إيه-سي.جي.إم الفرنسية للشحن بالحاويات، والتي تُسيّر رحلات محدودة عبر قناة السويس عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، فإن الشركة ستستخدم القناة في رحلاتها بين الهند والولايات المتحدة في إطار خدمة إنداميكس بدءاً من يناير.