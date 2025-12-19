الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة

سجل الين تراجعا طفيفا ⁠اليوم الجمعة في تعاملات متقلبة بعد قرار بنك ‌اليابان المركزي برفع الفائدة، إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون كلمة مقررة في وقت لاحق اليوم لمحافظ البنك لمعرفة ما إذا كان البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وانخفض الين بأكثر من 0.3 ⁠بالمئة إلى 156.02 للدولار بعد أن رفع بنك اليابان الفائدة إلى 0.75 بالمئة من 0.5 بالمئة في خطوة كانت متوقعة على ⁠نطاق واسع.

وواصل اليورو مكاسبه ووصل إلى 182.92 ينا، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 208.71 ينات.

ويترقب المستثمرون حاليا المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ​محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الساعة 0630 ​بتوقيت جرينتش لتحديد مسار الفائدة ​في المستقبل.

وخلال ساعات الليل، تراجع الدولار لفترة وجيزة بعد انخفاض ‌حاد وغير متوقع في ‌التضخم في ⁠الولايات المتحدة، لكن المستثمرين بدوا غير حاسمين في مدى الثقة في البيانات بعد توقف جمعها بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، وبالتالي سرعان ما تغير الاتجاه.

وعاد ​الجنيه الإسترليني ​ليستقر عند 1.3379 دولار بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75 بالمئة كما كان ‍متوقعا. وانخفض اليورو بنحو 0.1 بالمئة الليلة الماضية واستقر عند 1.1722 دولار في آسيا. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة أمس الخميس عند اثنين بالمئة كما كان متوقعا.

واستقر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ‍إلى حد كبير عند 0.6612 دولار و0.5769 دولار على التوالي.

وحافظ اليوان الصيني على قوته في التعاملات بالبر الرئيسي وحوّم بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من عام والذي سجله أمس الخميس.

وظلت عملة بتكوين دون ‍90 ألف دولار.