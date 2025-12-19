تطبيق لتسوق البقالة على منصة «شات جي.بي.تي»

أعلنت شركة خدمات توصيل الطلبات عبر الإنترنت دور داش إطلاق تطبيق جديد لتسوق البقالة مدمج في منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي.

ويتيح هذا الابتكار للعملاء التسوق، وإنشاء سلة التسوق، وإتمام عملية الشراء بسلاسة عبر تطبيق دور داش، ما يحوّل أفكار وصفاتهم إلى واقع ملموس مع توصيل السلع مباشرة إلى منازلهم في غضون ساعة واحدة فقط.

وتمثل هذه الشراكة مع شركة أوبن إيه.آي، مالكة منصة شات جي.بي.تي، خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات العملاء أينما كانوا.

ومع تزايد استخدام شات جي.بي.تي لاكتشاف وصفات إعداد الطعام، وتخطيط الوجبات، واستكشاف أفكار طهي جديدة، يوفر هذا التكامل طريقة سهلة للانتقال من تخطيط الوجبات إلى طلب المكونات من متاجر البقالة فوراً.

وأصبح في مقدور العملاء الآن الوصول إلى تشكيلة دور داش الواسعة من منتجات البقالة وشبكة التوصيل عند الطلب عبر شات جي.بي.تي.

ويمكن للعملاء التسوق من سلاسل متاجر التجزئة واسعة الانتشار في الولايات المتحدة مثل كروجر وسيف واي، بالإضافة إلى المتاجر المحلية المفضلة مثل بي. رايت وشنكلس وفير واي ماركتس وويجمانز.

وبفضل تطبيق دور داش الجديد في شات جي.بي.تي، أصبح التسوق أسرع وأسهل وأكثر ملاءمة، إذ يغني المستخدمين عن البحث عن وصفات الطعام وكتابة قوائم البقالة والذهاب إلى المتاجر، حيث ستتم كل هذه الخطوات في خطوة واحدة باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي التي توفرها منصة شات جي.بي.تي.