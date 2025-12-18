صندوق بـ 30 مليار يورو لدعم الصناعة والتكنولوجيا في ألمانيا



أطلقت الحكومة الألمانية صندوقاً بقيمة 30 مليار يورو (35.2 مليار دولار)، بهدف تعزيز تنافسية أكبر اقتصاد أوروبي عبر حشد الاستثمارات في قطاعات مثل تحول الطاقة والتكنولوجيا وتحديث البنية الصناعية.

وصنفت الحكومة هذا الصندوق على أنه مبادرة للتمويل المؤقت، بهدف دعم النمو بعد سنوات من الركود، والسعي لجذب حوالي 130 مليار يورو من الاستثمارات الخاصة الإضافية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وقالت وزيرة الاقتصاد «كاثرين رايش»: «ما هو مهم حقاً هو توجيه رأس المال الخاص نحو القطاعات التي تقدم حلولاً مبتكرة، حيث يمكننا تعزيز مرونة سلاسل التوريد لدينا، وجعل ألمانيا جاهزة للمستقبل».

ويستهدف الصندوق دعم 3 قطاعات رئيسية، هي الصناعة، والشركات التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة المتجددة، والشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.