«أوبن أيه آي» تسعى لجمع تمويل بـ 750 مليار دولار

أفادت صحيفة «ذا إنفورميشن» أن شركة «أوبن أيه آي» أجرت محادثات أولية مع بعض المستثمرين حول جمع تمويل بقيمة سوقية تبلغ نحو 750 مليار دولار.

وأشار التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات، إلى أن الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» قد قُيّمت أخيراً عند 500 مليار دولار خلال خريف هذا العام، في صفقة أتاحت لبعض الموظفين بيع حصصهم.

في حال إتمام هذه المحادثات، فإنها ستمثل قفزة بنحو 50% عن القيمة السوقية المعلنة لشركة أوبن أيه آي والبالغة 500 مليار دولار في أكتوبر، وذلك بعد صفقة باع بموجبها موظفون حاليون وسابقون أسهماً بقيمة 6.6 مليارات دولار تقريباً.

في سياق منفصل، تستعد أوبن أيه آي، المدعومة من مايكروسوفت، لما قد يكون من أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق، بقيمة سوقية محتملة تصل إلى تريليون دولار.

أفادت رويترز أن الشركة تمهد الطريق لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وقد تقدم طلباً رسمياً إلى هيئات تنظيم الأوراق المالية في النصف الثاني من عام 2026.