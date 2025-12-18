الذهب يتراجع بضغط صعود الدولار.. والفضة قرب مستوى قياسي



تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار في وقت تمسك فيه المتعاملون بالحذر قبل صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة قد تحدد مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن الفضة حومت قرب مستوى ارتفاع قياسي.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4324.47 دولاراً للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 4355.70 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية، قليلاً اليوم الخميس بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع تقريباً أمس الأربعاء.

وسجلت الفضة في المعاملات الفورية 66.02 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولاراً في الجلسة السابقة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس «ارتفاع الدولار قليلاً شكل رياحاً معاكسة أمام المعدنين (الذهب والفضة)... يفضل بعض المستثمرين الحذرين البقاء في مساحة آمنة بدلاً من تلقي التقرير (عن بيانات التضخم) وهم في مراكز غير مستقرة».

لكن الفضة زادت 129 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن بدعم من الطلب الصناعي القوي وشح المعروض.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل سيكون من الشخصيات التي تؤيد بشدة خفض أسعار الفائدة «بفارق كبير». وسيعلن ترامب عمن سيخلف الرئيس الحالي جيروم باول مطلع العام المقبل.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمرتين العام المقبل.

وزاد البلاتين 0.7 % إلى 1912.25 دولاراً وهو أعلى مستوى في أكثر من 17 عاماً، وارتفع البلاديوم 0.1 % تقريباً إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات عند 1649.75 دولاراً.