«المركزي الأوروبي» يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ويرفع توقعات النمو

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، وهو ما يتماشى مع التوقعات، ورفع بعض توقعاته للنمو والتضخم، مما يعزز على الأرجح توقعات المستثمرين بعدم إجراء المزيد من الخفض لأسعار الفائدة.

وأبقى البنك على أسعار الفائدة ثابتة منذ أن أوقف في يونيو الماضي موجة خفض استمرت عاماً وخفت أيضاً الضغوط تدريجياً عن البنك نتيجة للمتانة التي لم تكن متوقعة لاقتصاد منطقة اليورو في مواجهة الصراع التجاري العالمي.

وفي حين أبقى البنك على خيار الخفض مطروحاً، ترى الأسواق ذلك إجراء شكلياً. ويتوقع المستثمرون الآن أن يرفع البنك أسعار الفائدة في عام 2027 حتى مع استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي في خفض تكاليف الاقتراض.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان «من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مما ورد في توقعات سبتمبر، مدفوعاً بشكل خاص بالطلب المحلي... ولا يلتزم مجلس محافظي البنك مسبقاً بمسار معين لسعر الفائدة».

وتوقع البنك أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 % لسنوات مقبلة، حتى لو تباطأ ارتفاع الأسعار مؤقتاً العام المقبل.

ويتوقع البنك الآن أن يبلغ التضخم 1.9 % في عام 2026، وهو أعلى من توقعاته السابقة عند 1.7 %، بينما يتوقع أن يبلغ التضخم 1.8 % في 2027، أي أقل من 1.9 % التي بلغها في سبتمبر.

ورفع البنك توقعات النمو إلى 1.4 بالمئة هذا العام، أي أعلى من 1.2 % المتوقعة قبل 3 أشهر. ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة ثابتة في عام 2026.