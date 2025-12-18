أسعار النفط تقفز بعد حصار ترامب لفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على دخول ناقلات النفط إلى فنزويلا والخروج منها، ومن ثم استمرار تعطل معظم صادرات البلاد.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 1.7 بالمئة إلى 56.89 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع في البداية بأكثر من دولار كامل. وصعد سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.54 بالمئة إلى 60.60 دولارا للبرميل.

وأصدر ترامب أمرا يوم الثلاثاء بفرض حصار على دخول جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات إلى فنزويلا والخروج منها، ووصف إدارة الرئيس نيكولاس مادورو بأنها منظمة إرهابية أجنبية. ولم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ هذا القرار.

وأظهرت مصادر وبيانات جمركية أن معظم الصادرات الفنزويلية ظلت متوقفة أمس الأربعاء بسبب الحصار، على الرغم من استئناف شركة النفط الفنزويلية الحكومية تحميل شحنات النفط الخام والوقود بعد توقفها إثر هجوم إلكتروني. وواصلت سفن شركة شيفرون الإبحار إلى الولايات المتحدة بموجب ترخيص سابق من الحكومة الأمريكية.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى (آي.جي) في مذكرة "مع أن تفاصيل التنفيذ لا تزال غير واضحة، فإن التصعيد غير المتوقع للضغط الأمريكي على نظام مادورو أثار مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات".

واستخدمت الولايات المتحدة خفر سواحلها الأسبوع الماضي لاحتجاز ناقلة النفط العملاقة (سكيبر) بالقرب من فنزويلا في أول عملية احتجاز أمريكية لشحنة نفط قادمة من فنزويلا.

ودفعت أنباء الحصار أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من واحد بالمئة خلال جلسة أمس الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في خمس سنوات الذي وصلت له وسط تقدم يتعلق بمحادثات السلام الأوكرانية والتي يمكن أن تمهد الطريق لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

ويشكل النفط الخام الفنزويلي نحو واحد في المئة من الإمدادات العالمية، ويتم تصدير معظمه إلى الصين. إلا أن مصادر في السوق تشير إلى أن ضعف الطلب ووفرة النفط الخام المتاح على متن وحدات التخزين العائمة في آسيا يقلصان من تأثير أحدث التطورات على أكبر مستورد للنفط في العالم.