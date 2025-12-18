توقعات بتثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس وأن يشير إلى عدم رغبته في إجراء تخفيضات على المدى القريب، في وقت يظل فيه التضخم مستقرا ويحافظ اقتصاد منطقة اليورو على مكانته رغم الصدمات التجارية العالمية.

وفاقت بيانات النمو الأحدث لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 دولة توقعات البنك المركزي الأوروبي، مدعومة بتجاوز المُصدرين لتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل أكثر فاعلية مما كان متوقعا، إلى جانب الإنفاق المحلي الألماني الذي محا أثر تباطؤ التصنيع.

وفي الوقت نفسه، يحوّم التضخم حول المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة مدعوما بارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن يظل عند هذا المستوى في المستقبل المنظور.

ومن المرجح أن يعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع بعض توقعاته للنمو والتضخم اليوم الخميس، وهو ما يعني فعليا، وإن لم يكن بشكل صريح، وضع حد لدورة التيسير التي شهدت خفض الفائدة من أربعة بالمئة إلى اثنين بالمئة خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما هي خلال عامي 2026 و2027، إلا أن نطاق التوقعات للعام الثاني كان واسعا وتراوح بين 1.5 بالمئة و2.5 بالمئة.