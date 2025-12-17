جوجل تطلق أول بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة في الهند

أطلقت جوجل باي التابعة لشركة ألفابت، اليوم الأربعاء، أول بطاقة ائتمان رقمية ذات علامة تجارية مشتركة في الهند بالشراكة مع بنك أكسيس، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهودها لتحقيق دخل من قاعدة مستخدميها الضخمة وسط سوق التكنولوجيا المالية المزدهرة في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

ورغم أن جوجل باي كيان مهيمن في شبكة المدفوعات المحلية الشهيرة في الهند، واجهة المدفوعات الموحدة، فإن خدمتها الأساسية لا تحقق أي إيرادات من المدفوعات بين الأفراد بسبب القيود الحكومية، ومع ذلك تحصل الشركة على عمولات من خدمات داخل التطبيق مثل دفع الفواتير وإعادة شحن الهواتف.

ويفتح إطلاق بطاقة الائتمان طريقاً جديداً لجوجل لتحقيق الدخل من قاعدة مستخدميها، في محاكاة لاستراتيجيات منافسيها المحليين مثل بايتيم للمدفوعات وفون بي لبيع منتجات الإقراض لمستخدمي الدفع.

وتشير بيانات جوجل باي إلى أن عدد حاملي بطاقات الائتمان في الهند يبلغ 50 مليون شخص في حين أن عدد سكانها يتجاوز 1.4 مليار.

وتحتل جوجل باي المرتبة الثانية بين تطبيقات المدفوعات في الهند من حيث حجم معاملات المدفوعات الموحدة، إذ عالجت نحو 7.2 مليارات معاملة في أكتوبر وحده.

يدير بنك أكسيس مخاطر الائتمان والإصدار، بينما ترتبط البطاقة الرقمية حصرياً بجوجل باي لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت وخارجها من أي مكان.

وقالت جوجل إن أسعار البطاقة، بما في ذلك الفوائد والرسوم المطبقة، ستختلف باختلاف المستخدم والملف الائتماني، دون أي رسوم تقديم طلب، مضيفة أن الرسوم المرتبطة بخيارات السداد تظهر بوضوح في التطبيق. وتطبَّق رسوم معالجة على تحويلات الأقساط الشهرية، كما تفرض رسوم على التأخير في السداد وفق سياسة البنك المُصدر.