«فولكس فاجن» تفتتح أول مصنع لإنتاج خلايا البطاريات

تفتتح مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية للسيارات، اليوم الأربعاء، أول مصنع لها لإنتاج خلايا البطاريات في مدينة زالتسجيتر غربي ألمانيا.

وبعد نحو ثلاثة أعوام ونصف العام من أعمال البناء تبدأ رسمياً عمليات الإنتاج في شركة البطاريات التابعة للمجموعة «باوركو»، حيث سيجرى إنتاج الخلية الموحدة الجديدة للمجموعة، والتي من المقرر أن تستخدم لأول مرة العام المقبل في سيارات فولكس فاجن الكهربائية الصغيرة الجديدة «آي دي بولو» و«كوبرا رافال».

ويعد موقع زالتسجيتر أول مصنع لشركة البطاريات التابعة لفولكس فاجن، وقد بدأ العمل في بناء مصنع خلايا البطاريات على أرض موقع مصنع المحركات السابق لفولكس فاجن في يوليو 2022. وتشيد المجموعة حالياً مصانع أخرى في فالنسيا بإسبانيا، وفي سانت توماس بكندا، وتعتمد فولكس فاجن في ذلك على نموذج مصنع معياري، يتم بناؤه في جميع المواقع وفق نفس التصميم.