الفضة فوق 65 دولاراً للمرة الأولى والذهب يصعد

قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارا للمرة الأولى اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على المعادن النفيسة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولارا للأوقية (الأونصة)، واقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4321.56 دولارا للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4350.50 دولارا.

وقال براين لان، العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر سنترال "لقد أبرزت الكثير من ملخصات العام أن فئة الأصول الأفضل أداء هي المعادن الثمينة. وأود أن أنسب ارتفاع الفضة اليوم إلى تدفق المضاربة". وجاء الارتفاع في أعقاب بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع معدل البطالة بالولايات المتحدة إلى 4.6 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى من توقعات استطلاع رويترز التي بلغت 4.4 بالمئة.

وأضاف براين لان أن بيانات البطالة ساعدت بالتأكيد المعادن الثمينة وأضعفت الدولار، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن فئات الأصول الأخرى التي تقدم عوائد أعلى كتحوط ضد المخاطر.

واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي لامسه أمس الثلاثاء ليجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون الآن قراءات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 2.5 بالمئة إلى 1896.40 دولارا، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 14 عاما، بينما استقر البلاديوم عند 1602.60 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في شهرين في وقت سابق من الجلسة.