النفط يصعد بعد فرض ترامب لحصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.3 بالمئة، أي 72 سنتا، لتصل إلى 55.99 دولارا بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش.

وأنهت أسعار الخام تداولات الأمس قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مدعومة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، حيث يُتوقع أن يُسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يُتيح زيادة في المعروض في ظل ضعف الطلب العالمي.

وكان ترامب قد أمر أمس الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، مُضيفا أنه بات يعتبر حكام البلاد منظمة إرهابية أجنبية.

جاءت تصريحات ترامب بعد أسبوع من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترامب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.