الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر

استقر الدولار اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر بعدما أظهرت بيانات استمرار ضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى البقاء في حالة ترقب للموعد المحتمل لخفض سعر الفائدة.

وسجل اليورو 1.1751 دولار في آسيا، منخفضا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعا الذي لامسه في الجلسة السابقة قبل قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة.

واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، من أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر الذي سجله الثلاثاء عند 98.193. وانخفض المؤشر بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام، وهو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.

ورغم تسجيل 64 ألف وظيفة جديدة بالولايات المتحدة في نوفمبر، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز، ظل معدل البطالة عند 4.6 بالمئة الشهر الماضي.

وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي "رسمت البيانات المجمعة صورة لنمو ضعيف للوظائف...على الرغم من أنها ليست ضعيفة بما يكفي لخفض أسعار الفائدة في يناير، إلا أن الارتفاع المستمر في البطالة يبقي الباب مفتوحا أمام التخفيف في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في مارس إذا أظهرت تقارير التوظيف اللاحقة استمرار التدهور".

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة كما كان متوقعا الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر على المدى القريب، متوقعا خفضا آخر لأسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026. لكن الأسواق تتوقع خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، رغم أنها لا تتوقع أن يتم الخفض الأول في يناير كانون الثاني. وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين كما هو متوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فلن يشعر مجلس الاحتياطي الاتحادي بالتأكيد بالضغط للتخفيف في الاجتماعات القليلة المقبلة...حتى شهر مارس قد يكون من السابق لأوانه توقع خفض الفائدة".

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له في شهرين الذي لامسه أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات بلوغ معدل البطالة في بريطانيا أعلى مستوياته منذ بداية عام 2021. وارتفع الين قليلا إلى 154.56 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين قبل اجتماع بنك اليابان.