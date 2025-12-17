تباطؤ وتيرة نمو نشاط التصنيع في الهند

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الهند خلال الشهر الجاري على خلفية استمرار التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50 % على المنتجات الهندية.

وبحسب مسح بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند خلال ديسمبر إلى 55.7 نقطة مقابل 56.5 نقطة في الشهر الماضي. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات من 59.8 نقطة إلى 59.1 نقطة، ليتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في الهند إلى 58.9 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 59.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وذكرت بلومبرغ أن المؤشرات تعكس ثقة قطاع الأعمال بالاقتصاد، وهي تستند إلى استطلاعات أولية. وقد تتغير البيانات عند صدور الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات الشهر المقبل.

وفي بيان صدر أمس، قال بنك إتش.إس.بي.سي إنه في حين «استمر النشاط التجاري في القطاع الخاص الهندي في الزيادة بشكل حاد في الشهر الأخير من عام 2025»، فقد تباطأت وتيرة التوسع مع «تباطؤ النمو في كل من قطاعي التصنيع والخدمات».

يذكر أن المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة استمرت لأشهر دون تحديد جدول زمني واضح للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوفر إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية، على الرغم من إشارة المسؤولين إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، حتى مع وجود الرسوم الجمركية، انخفض العجز التجاري للهند في نوفمبر مع انتعاش الصادرات بعد تراجعها في أكتوبر، في حين ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع.