قيادات قطاع الآلات في ألمانيا متشائمون بوضع الاقتصاد

تبدو التوقعات لصناعة الآلات في ألمانيا أكثر قتامة، إذ أظهر مؤشر القطاع الصادر عن شركة التدقيق والاستشارات «برايس ووترهاوس كوبرز»، أن أكثر من نصف القيادات في هذا القطاع ينظرون بتشاؤم إلى وضع الاقتصاد الألماني.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت أمس، فإن نسبة المتفائلين بحدوث نمو اقتصادي بلغت 14% فقط نزولاً من 20% في الربع الثالث من هذا العام، بينما ارتفعت نسبة المتشائمين من 47% إلى 59%. وشملت الدراسة 150 فرداً من القيادات في قطاع صناعة الآلات والمعدات بألمانيا.

ويشهد القطاع تراجعا في الإنتاج منذ ثلاث سنوات، ويتوقع اتحاد شركات قطاع الآلات زيادة طفيفة في الإنتاج العام المقبل بنسبة 1%. أما على مستوى الإيرادات، فيتوقع ثلث المشاركين في الاستطلاع نمواً في العام المقبل، وهي نسبة أعلى من الاستطلاع الذي أجري في الربع الثالث، وأشارت الدراسة إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف تمثل العائق الأكبر أمام الشركات (83%)، إضافة إلى الوضع السياسي في الخارج (78%)، وضعف الطلب (71%).