الذهب يتراجع وسط حذر المستثمرين قبيل بيانات أمريكية

انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء، وسط حذر المستثمرين قبل نشر بيانات رئيسية للوظائف والتضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن توفر مؤشرات جديدة حول توقعات السياسة التي سيتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع اقتراب العام الجديد.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4289.17 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وقفز الذهب بأكثر من 64% هذا العام، محطماً عدداً من الأرقام القياسية ليصبح أحد أفضل الأصول أداء في 2025 وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4315.80 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف «نحن قريبون جداً من أعلى مستوى سابق بلغ نحو 4380 دولاراً في منتصف أكتوبر. لذا فإن السوق تتساءل بشكل أساسي عما إذا كان هناك ما يكفي من الثقة للارتفاع، أو ما إذا كان هذا هو المستوى الذي يبدأ عنده الزخم بالتلاشي».

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي يتوقع المستثمرون، بنسبة 76% حالياً، أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على مستويات الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يناير المقبل ومن المتوقع أن تقدم البيانات المرتقبة هذا الأسبوع أدلة جديدة حول مدى سرعة قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتيسير السياسة النقدية في 2026.

وستفتقر تقارير التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر ونوفمبر المقرر صدورها اليوم إلى العديد من التفاصيل بعد أن أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً إلى تقليص جمع البيانات، ومنها معدل البطالة لشهر أكتوبر.

وستنتظر الأسواق أيضاً بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وهو المقياس المفضل للتضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي والمقرر صدوره في الأيام القليلة القادمة.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 62.88 دولاراً للأونصة بعد أن لامست مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 64.65 دولاراً يوم الجمعة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1812.80 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 1579.44 دولاراً للأونصة.