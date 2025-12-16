شركة «أي روبوت» تتقدم بطلب لحمايتها من الإفلاس

أعلنت شركة «أي روبوت»، المصنعة للمكنسة الروبوتية الذكية الشهيرة للتنظيف «رومبا»، أنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة.

ووفقاً لخطة إعادة الهيكلة، فإن حاملي الأسهم الحاليين لن يحصلوا على أي أموال، في حين ستستحوذ شركة بايسيا للروبوتات على 100% من الشركة، حسبما أعلنت شركة أي روبوت في بيان.

وبعد إتمام عملية الاستحواذ، من المتوقع أن تستكمل شركة أي روبوت إجراءات الإفلاس في فبراير المقبل.

وتأسست شركة «أي روبوت» عام 1990 على يد مهندسين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأسهمت في إدخال الروبوتات إلى المنازل، حيث باعت أكثر من 40 مليون جهاز، بما في ذلك مكنسة «رومبا» الكهربائية الشهيرة، وفقاً لبيانات الشركة.