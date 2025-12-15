ارتفاع الناتج الصناعي للصين بنسبة 4.8 % خلال الشهر الماضي





أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8 % سنويا.

كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5%، بعد نموه بنسبة 4.9 % خلال أكتوبر الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في الصين زادت خلال نوفمبر بنسبة 1.3 % سنويا، في حين كانت التوقعات 3% مقابل 2.9 % خلال الشهر السابق.

وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 2.6 % في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2.4 % مقابل تراجعه بنسبة 1.7 % خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه استقر معدل البطالة في الصين خلال نوفمبر عند مستوى 5.1 % دون تغيير عن الشهر السابق.